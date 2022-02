Confira três modelos coringas de maiôs e biquínis que nunca saem de moda

A moda tem um estilo bem versátil e atemporal, muitos modelitos ultrapassam gerações, se mantendo ou voltando em alta em determinadas estações. Sempre tem aqueles modelos de maiôs e biquínis que hora ou outra voltam as tendências.

Pensando nisso, com as dicas da consultora de imagem Camila Stefano, o iBahia separou três modelos de moda praia que valem o investimento para ter sempre à disposição no guarda-roupa.

Os modelitos de biquínis Cintura Alta ou também chamados de “Hot Pant”, surgem lá em 1932, mas apesar do tempo, a tendencia sempre volta ao mundo fashionista. Neste verão, os cortes diferentes usando esse tipo de modelo serão o destaque.

Foto: Reprodução/ Instagram

A análise de Camile Stefano, é que as cores intensas serão a cara da moda praia desta temporada. A peça cintura alta consegue modelar o corpo e deixar a silhueta mais à mostra. “Ele é perfeito para mulheres de todas as idades.” conta Camila.

O biquíni meia taça ganha as passarelas do mundo da moda entre as décadas de 50 e 60, fez sucesso nos países mais quentes como o Brasil. Dessa vez, o modelo que é elegante e democrático volta com combinações das novas tendências da estação.

A personal stylist fala que as estampas e modelagens mais ousadas e, ao mesmo tempo, elegantes vão seguir em alta nos próximos anos.

Foto: Reprodução/Instagram

“Houve um tempo em que os maiôs eram principalmente para crianças e avós, mas esses dias ficaram para trás. As versões de moda praia 2022 contam com recortes sofisticados em áreas cuidadosamente posicionadas do corpo, dando mais valor às curvas”, comenta Camile, sobre a peça que tem bombado nas redes sociais com muitas famosas apostando em recortes mais ousados. Sem dúvidas, o maiô é o ponto alto do verão 2022.

Foto: Reprodução/ Instagram

