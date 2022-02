Conforto nos pés: aprenda a usar Crocs durante o verão

A Crocs é aquele tipo de sapato “ame ou odeie”. Enquanto tem aquelas que combinam o modelo com qualquer tipo de roupa, tem outras que passam longe da Crocs. Mas, querendo ou não, as Crocs são confortáveis, versáteis e também podem ser fashionistas.

Nos últimos anos, o modelo começou a ganhar destaque, principalmente durante a pandemia, com o uso do modelo dentro de casa. E no verão, com dias mais quentes, a Crocs traz conforto e e leveza para os pés.