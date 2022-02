Congolês agonizou dez minutos antes de morrer, avalia perito

O congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, de 24 anos, espancado até a morte na altura do Posto 8 da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, agonizou dez minutos antes de morrer, de acordo com avaliação do perito Nelson Massini, professor titular Medicina Legal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O vídeo da agressão ao congolês, que sofreu traumatismo do tórax, com contusão pulmonar, provocado por ação contundente, mostra que o jovem foi agredido por pelo menos quatro homens com socos, chutes e mais de 30 pauladas, parte delas quando já estava imobilizado no chão, próximo a uma escada de acesso à praia.

“O laudo e o vídeo demonstram que trata-se de uma vítima fatal de espancamento, com vários hematomas pelo corpo, e com uma repercussão grave das agressões no pulmão, o que causou uma hemorragia. Nesses casos, a aspiração do sangue leva a dificuldade respiratória, como em uma asfixia, e a morte não se dá de maneira imediata. Estima-se em dez minutos o tempo de sofrimento respiratório que o fez agonizar antes de morrer”, explicou o especialista em entrevista ao jornal Extra.