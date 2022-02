Conheça a conta digital PJ totalmente gratuita

O Banco Inter oferece uma Conta Digital Pessoa Jurídica totalmente gratuita aos seus clientes, com o intuito de facilitar a vida financeira de empreendedores brasileiros. Podem solicitar a abertura da conta PJ diretamente pelo aplicativo proprietários de micro e pequenas empresas.

Para solicitar a abertura da conta digital PJ é preciso se encaixar em alguma das seguintes categorias: S/A de capital aberto ou fechado, empresas EIRELLI, EPP, ME e LTDA, Condomínios e corporações ou associações que possuam fins lucrativos.

A Conta Digital PJ possui alguns serviços diferenciados exclusivos para empresas, como por exemplo o acesso múltiplo. Desse modo, mais de uma pessoa consegue realizar operações na conta se houver permissão de acesso.

Como solicitar a abertura da conta PJ

Para solicitar a abertura de uma conta digital PJ é preciso antes de mais nada sr correntista do Banco Inter. Em seguida, basta acessar o site https://www.bancointer.com.br/empresas/conta-digital/pessoa-juridica/ e clicar na area “Abrir conta PJ”.

Será necessário preencher as informações solicitadas pelo banco digital e clicar em “Confirmar”. Em seguida, o usuário receberá um token no e-mail e número de telefone cadastrado que será utilizado para finalizar o cadastro.

O Banco Inter irá solicitar que o usuário envie alguns documentos para a abertura da conta. De acordo com o banco digital, os documentos podem variar de acordo com o tipo de empresa do cliente, podendo ser um Contrato Social, Requerimento de Empresário, Estatuto Social, entre outros. Por fim, será feita uma análise de dados e se a conta for aprovada o usuário será notificado por e-mail.

Quais as vantagens da conta pessoa jurídica do Banco Inter?

A conta digital PJ do Banco Inter é totalmente gratuita e livre de burocracias, além disso, todas as funcionalidades podem ser utilizadas de forma 100% online, facilitando os negócios de pequenos empresários.

De acordo com o Banco Inter, na conta PJ é possível realizar 100 TEDs e gerar até 100 boletos mensalmente, sem cobrança de tarifas. Além disso, a conta garante transferência de domicílio bancário, antecipação de recebíveis, API para serviços de boleto, soluções de

Soluções de Supply Chain Finance, gestão de acessos e aprovações, liveness e i-safe; login por QR Code, PIX gratuito e ilimitado e saques gratuitos em até 20 mil caixas da Rede 24 horas.

A Conta Digital Pessoa Jurídica do Banco Inter oferece aos seus usuários uma maquininha própria de cartão, com alta tecnologia e uma das menores taxas do mercado. O Banco Inter ainda informa que os empresários podem solicitar antecipação de recebíveis do cartão de crédito a qualquer momento, facilitando o fluxo de caixa da empresa.

Outra vantagem disponibilizada pelo Banco Inter é o cartão de crédito exclusivo para contas PJ. Desta forma, os pequenos empresários conseguem distinguir os gastos pessoais dos gastos da empresa, facilitando a organização da vida financeira. Assim como os outros cartões de crédito do banco digital, o cartão PJ garante cashback de 0,25% para todos os seus usuários, desde que a fatura seja paga em dia.