Conheça Edson Bindilatti, baiano veterano nos Jogos Olímpicos de Inverno

Edson Bindilatti é um dos 10 atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que começam oficialmente na sexta-feira (4). A origem do veterano, no entanto, é bem distante do frio e da neve que predominam nos Jogos.

Baiano de Camamu, munícipio da Costa do Dendê, Edson iniciou sua carreira esportiva no atletismo, tendo conquistado títulos brasileiros, sul-americanos e até ibero-americano no decatlo.