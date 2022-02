Conhecemos mansão onde Anitta e Gkay ficarão nos próximos dias; veja fotos

O iBahia conheceu de perto a mansão onde Anitta, Gkay e outras celebridades ficarão nos próximos dias. A residência fica localizada em um condomínio de luxo na Linha Verde e a proposta é que as artistas fiquem em terras baianas até a próxima sexta-feira (18). A ação é promovida pela Beats.

A mansão de luxo será ambientada em homenagem aos carnavais de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Léo kret, Rafa Uccman, Pequena Lô, Alxvaro, Rainha Mattos, Dudu Barros e Lucas Guedes devem participar do evento batizado de “Plano B do Carnaval”. O grupo É o Tchan e a banda afro Didá vão animar as celebs nesta quinta-feira (17).

Confira fotos da mansão: