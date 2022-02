Conselho Tutelar de Penedo recebe capacitação sobre uso do SIPIA

Orientação promovida pela SEPREV Alagoas ocorreu no Ifal, com apoio da Prefeitura de Penedo

Decom PMP

Toda a composição atual do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo está participando de uma capacitada para utilizar o SIPIA – Sistema de Informação para Infância e Adolescência.

O treinamento sobre a gestão e a alimentação da plataforma online começou na manhã desta segunda-feira, 07, no laboratório de informática da unidade Penedo do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), com a participação de representante do Conselho Municipal.

A qualificação é promovida pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (SEPREV), com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A utilização do SIPIA é fundamental para o acompanhamento das ações de cada Conselho Tutelar do Brasil, aprimorando o atendimento ao público e armazenando dados que fundamentarão o desenvolvimento dos programas relacionados com a violação dos direitos de crianças e adolescentes.

“Esse sistema ajuda não somente a monitorar a atuação dos Conselhos, mas principalmente na formulação das políticas públicas por de evidências e estatísticas consolidadas por meio do SIPIA”, explica Walter Araújo, coordenador estadual do SIPIA que orientou a capacitação dos conselheiros tutelares de Penedo.