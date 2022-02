Conselho Tutelar ouve família de criança que teve cabelos cortados em ônibus escolar

A família da menina de oito anos que teve os cabelos cortados em um ônibus escolar em Rio Largo, região metropolitana, foi ouvida, nesta segunda-feira, 21, pelo Conselho Tutelar do município. Segundo a mãe da menina, Karla Santos, depois do episódio a criança não quer mais frequentar a escola. Ela fala que a filha não…

A família da menina de oito anos que teve os cabelos cortados em um ônibus escolar em Rio Largo, região metropolitana, foi ouvida, nesta segunda-feira, 21, pelo Conselho Tutelar do município.

Segundo a mãe da menina, Karla Santos, depois do episódio a criança não quer mais frequentar a escola. Ela fala que a filha não disse nada e que só percebeu quando estava penteando os cabelos dela. “Quando eu estava arrumando ela percebi que a parte de baixo do cabelo dela estava cortado e perguntei o que aconteceu. Ela disse que cochilou no ônibus e que quando acordou duas meninas estavam rindo dela e o cabelo estava desse jeito.”

A mãe cobra que providências sejam tomadas. “Criança é traquina mesmo, mas isso não deve ser abafado. Não devemos ficar calados, tem que corrigir o que está errado para que quem fez isso não cresça um ser humano mal”, afirmou.

O conselheiro tutelar da cidade, Anderson Henrique dos Santos, disse que medidas precisam ser tomadas. “Vale salientar que o Conselho é um órgão de garantia dos direitos das crianças, não é um órgão punitivo, mas estamos trabalhando para que tudo seja esclarecido. Vamos buscar as instituições envolvidas para saber o que aconteceu e criança vai ser encaminhada para ter acompanhamento psicológico, já que está assustada e com medo de usar o transporte.”

A menina estava no veículo que transporta crianças e adolescentes do conjunto Antônio Lins até suas respectivas escolas. Foi durante este trajeto, que criança teve os cabelos cortados.