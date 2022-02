Conta de luz alta: Confira 12 dicas de como economizar energia elétrica

Conta de luz mais alta que a de 2021

De acordo com a Aneel, em 2022 a conta de luz vai subir por volta de 21%. A alta é devida a chamada “crise hídrica” que tem afetado o país.

As estimativas de reajuste para o consumidor residencial acumulado para 2022 é de 7,04%, o triplo da alta de 2021; em 2020 ficou em 3,25%.

Por que vou pagar uma conta de luz mais cara?

Com o funcionamento das hidrelétricas afetado pela falta de chuvas em todo o país, é necessário que se acionem as usinas térmicas que são bem mais caras que as hidrelétricas. Esse custo extra é bancado pelo consumir nas chamadas “bandeiras tarifárias” que são uma taxa extra que vêm nas contas de luz.

Além do acionamento das termoelétricas, ainda há a fatura estimada em 9 bilhões referentes às “contratações simplificadas” de energia em dezembro do ano passado e que será entregue a partir de maio deste ano visando evitar racionamentos.

Diante desse cenário, o Notícias Concurso traz algumas dicas que vão te ajudar a economizar energia elétrica e evitar surpresas e gastos indesejados na hora de pagar a conta de luz. Confira abaixo.

Dicas para economizar energia elétrica.

Desligar a função turbo do chuveir0. A função turbo nos chuveiros pressurizados é ativada por um motor que garante a maior pressão na saída da água. Desligar a função turbo desliga também esse motor, o que, consequentemente evita maior gasto de energia e conta de luz mais barata. Manter o refrigerador cheio. Talvez você não saiba, mas quanto mais vazio o refrigerador, mas o motor é exigido para manter os alimentos congelados. Aqui então a dica é colocar mais itens no congelador. Além de preservar mais os alimentos, você ainda economiza energia. Esperar os alimentos esfriarem para guardar na geladeira. A questão aqui é que, para fazer com que os alimentos quentes atinjam uma temperatura compatível com o seu interior, a geladeira terá que trabalhar mais. Desligar os eletrodomésticos da tomada. Sabe aquela luz vermelha que fica ligada mesmo quando você desliga os eletrodomésticos? Então, ela indica que o aparelho está consumindo energia elétrica. Sempre que finalizar o uso do seu eletrodoméstico desligue ele da tomada. Aproveitar a luz solar. Muitas pessoas têm o costume de ficar com as janelas fechadas em casa e manter as luzes ligadas mesmo durante um belo dia do sol. Abrir as janelas e as cortinas, além de arejar a casa também evitará gastos desnecessários de energia e o aumento na conta de luz. Apagar a luz ao sair de um ambiente. Essa é uma das dicas mais ouvidas, mas uma das menos seguidas. É uma dica de ouro que fará com que se evite desperdício de energia elétrica. Trocar as lâmpadas. As lâmpadas LED podem reduzir consideravelmente o consumo de energia e levam à economia na conta de luz. Outra opção são as fluorescentes. Manter o chuveiro na posição verão. No Sul é muito comum tomar banho com a posição inverno do chuveiro, mesmo em dias com clima mais quente ou agradável. Você sabia que deixar o chuveiro na posição de verão pode levá-lo a economizar 30% a mais que deixá-lo na posição de inverno? Trocar a borracha de vedação da geladeira. Uma borracha que perdeu a vedação fará com que escape o ar da geladeira fazendo com que ela tenha que trabalhar mais para manter o ar resfriado em seu interior. Livrar-se das extensões. Extensões e os benjamins (o famoso “T”) são grandes desperdiçadores de energia. Utilize somente o necessário para se livrar das contas de luz altas. Evitar o uso de eletrodomésticos no horário de pico. O horário de maior consumo de energia elétrica se dá das 18h às 22h é aconselhável evitá-lo. Desligar a chave de energia. Simples. Mas é algo que também é pouco feito. Ao viajar desligue a chave de energia, isso evitará o desperdício de energia por eletrodomésticos sem uso.

Confira mais informações no site da Aneel.