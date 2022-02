Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional permite a extração do relatório de contas e relacionamentos em bancos (CCS).

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Sendo assim, o CCS trata-se de um relatório, de natureza cadastral, que abrange os relacionamentos mantidos pelos clientes (pessoa física ou jurídica) ou representantes legais com bancos e outras instituições autorizadas a funcionar Banco Central do Brasil (BCB).

Contas e relacionamentos em bancos (CCS)

As informações desse relatório são extraídas do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), base de dados mantida pelo Banco Central do Brasil (BCB), a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras.

Além de contas, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que o relatório abrange outros relacionamentos, como investimentos, aplicações e outros ativos.

Permissões

Sendo assim, o relatório não contém dados de movimentação financeira ou dívidas. O relatório permite a pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas:

acessar dados próprios;

verificar a ocorrência de uso indevido de CPF ou CNPJ;

buscar relacionamentos bancários de pessoa falecida para fins de inventário.

Informações

De acordo com informações oficiais, o relatório contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB):

identificação do cliente ou de seus representantes legais e procuradores;

instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos;

datas de início e, se for o caso, de fim de relacionamento com a instituição.

A responsabilidade pelos dados do relatório é das instituições com as quais você mantém ou manteve relacionamento. São elas as responsáveis por todas as inclusões e correções da base de dados (CCS) da qual são extraídos os dados do relatório.

Registrato e conta Gov

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que a forma mais fácil e imediata de consultar o Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) é pelo Registrato, que você pode acessar com o seu login Registrato ou por meio da sua conta Gov.br, níveis prata ou ouro.

Portanto, o Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que, em função do sigilo à intimidade e à privacidade, a solicitação de consulta ao relatório não pode ser feita por e-mail, nem por telefone.

Alternativamente, o relatório do CCS pode ser solicitado à Central de Atendimento do Banco Central do Brasil (BCB), Conforme orientações disponíveis na página do Fale conosco, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.