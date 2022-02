Contribuinte vai ter menos tempo para fazer a declaração em 2022

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira (24) uma série de regras que irão guiar o processo de declaração do Imposto de Renda neste ano. Desde então, muita gente vem questionando algumas dessas novas normas. Mas é preciso ter calma. O fato é que as alterações não são muito profundas. É o que eles estão dizendo.

De acordo com a Receita Federal, um dos pontos que vai mudar é a questão do pré-preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. É que a partir deste ano, o cidadão vai poder fazer isso através de vários dispositivos, como o celular, por exemplo. Para isso, no entanto, será necessário ser um usuário nível ouro da plataforma do Governo Federal.

Ainda de acordo com a Receita, algo em torno de 34 milhões de pessoas serão obrigadas a fazer essa declaração agora em 2022. Um dos pontos que mudam para esses cidadãos é o prazo de entrega. Ele está um pouco menor este ano em comparação com o que se viu nos anos anteriores. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

A Receita afirma que esse prazo menor vai acontecer porque a janela de entrega vai começar com um atraso um pouco maior do que o habitual. De acordo com as informações oficiais, esse período começa no próximo dia 7 de março e deve chegar ao fim no dia 29 de abril às 23h59. Quem não entregar até este ponto poderá pagar a multa.

De acordo com a Receita esse pagamento é de, no mínimo, R$ 165,74. Mas essa é uma base de repasse. Pelo que se sabe, o valor dessa multa pode chegar até a 20% ao ano do Imposto de Renda devido. Então a dica é correr para tentar fazer essa declaração logo no começo da janela para não correr maiores riscos.

Os motivos

De acordo com as autoridades ligadas à área, o prazo para os contribuintes aplicarem a declaração está menor este ano por causa da greve dos servidores da Receita Federal. Essa paralisação aconteceu ainda no final do ano passado.

Na ocasião, boa parte dos trabalhadores da área cruzaram os braços. Uma das consequências dessa paralisação foi um atraso na questão da entrega dos cargos. Isso acabou impactando na Declaração do Imposto de Renda.

Nos anos anteriores, essa janela começava no dia 1 de março. Então os trabalhadores acabavam tendo alguns dias a mais para fazer isso. De qualquer forma, a avaliação da própria Receita é que esse novo espaço de tempo vai ser suficiente para os cidadãos.

Outras novidades no Imposto de Renda

A Receita Federal também divulgou nesta semana algumas outras novidades nesse processo de Declaração do Imposto de Renda. Um dos pontos, por exemplo, é a restituição do por meio do sistema de PIX.

Isso é algo que não acontecia até o ano passado. A partir de agora vai passar a valer. A Receita também anunciou que vai realizar mudanças nas fichas de rendimentos recebidos acumuladamente. Esse é um ponto que deixa dúvidas em muita gente.

A Receita também deixou claro que este ano não a declaração não terá a opção de devolução do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, esse foi um ponto que só valeu no ano passado considerando os pagamentos do benefício em 2020.