Contribuintes de Lauro de Freitas tem até final do mês para pagar IPTU com desconto

Os contribuintes do município de Lauro de Freitas tem até a próxima segunda-feira (28) para podem garantir o desconto de 10%, no pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022.

Para quem preferir pagar parcelado, o que não garante o desconto, a data limite para realizar o pagamento da primeira parcela do imposto é a mesma.

Os contribuintes que já quitaram a 1ª parcela do IPTU e tenham interesse em pagar a cota única, podem fazer a emissão do novo DAM com desconto e aproveitar o crédito do valor já pago.

O IPTU pode ser pago na rede bancária credenciada, em casas lotéricas ou pelo PIX, por meio da leitura, com o aparelho celular, do QR CODE impresso no carnê entregue pela Prefeitura nas residências.

Já o prazo para o pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) pode ser paga até o dia 31 de março, com desconto de 10%.

A segunda via do boleto para pagamento do imposto, pode ser emitida por meio do site da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), no endereço eletrônico sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

Os recursos obtidos com o TFF são utilizados no custeio de despesas oriundas da fiscalização das empresas instaladas em Lauro de Freitas, para garantir o ordenamento das atividades urbanas, no que diz respeito a questões relacionadas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública.