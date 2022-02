Cooler, fiscal de sexo e desejo de vingança: saiba o que aconteceu na madrugada no BBB22

A madrugada da casa mais vigiada do Brasil foi agitada. Após o programa ao vivo, que teve Brunna atendendo o telefone e indicando Gustavo diretamente ao paredão, a produção liberou um cooler para relaxar os brothers.

O grupo passou a maior parte da madrugada no gramada e comentaram sobre amenidades. Enquanto Lucas e Eslovênia foram para o quarto do líder ter mais privacidade, Eli e Nat trocaram beijos e carícias no gramado mesmo.

Larissa, que acompanhou a cena junto com os outros participantes, parece não ter gostado nada da atitude do casal e passou boa parte do tempo reclamando dos dois.

Saiba tudo que aconteceu:

Emparedado, Gustavo promete vingança

Depois que Brunna Gonçalves atendeu o primeiro Big Fone da temporada, e indicou Gustavo diretamente para a berlinda, o brother parece não ter gostado nada.

Em conversa com Lucas, ele chegou a afirmar que deseja enfrentar Brunna, Tiago ou Jessilane no paredão de amanhã.

“Eu quero ir com pessoas de jogos opostos ao meu, entendeu? Tipo o Tiagão, é uma pessoa que eu amo aqui dentro, mas eu queria ir ao Paredão com ele. A Jessi é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu gostaria de ir ao Paredão com ela”, comentou.

O brother também ameaçou colocar todos os participantes na Xepa, caso pegue qualquer coisa do Vip. O próprio Boninho pareceu apoio o movimento do brother.

Vocês entenderam? O Gustavo ameaçou botar todo mundo na xepa. Se ele fizer algum movimento errado lá no vip, ele bota todo mundo na xepa. É fogo que a gente quer! Vai lá, Gustavoooo! Bota os caras na xepa!”, comentou nas redes sociais.

Lucas e Eslovênia parecem ter se divertido bastante no quarto do líder. Os dois resolveram dar uma escapulida da companhia dos brothers para aproveitar um tempo sozinhos. O casal parece ter trocado amassos embaixo do edredom.

Parece que Lucas já tem uma decisão sobre sua indicação neste domingo (20). Conversando com Linna e Eslô, anunciou que pretende votar em Jade Picon por conta do sofrimento que o fez passar por duas semanas, já que ele acreditava que a influencer o indicaria ao paredão.

“Poderia ter falado ‘pô, Lucas, fica tranquilo vou votar em você não’, desabafou o rei da semana.

Parece que Larissa não gostou nada de ter visto a pegação entre Natália e Eli. Os dois beijaram muito no gramado durante a confraternizada com o cooler enviado pela produção.

Diversas vezes a sister questionou se os dois não iriam para o quarto, mas foi ignorada pelos outros brothers. Lucas, que estava próximo, comentou que o Brasil inteiro estava vendo e Larissa continuou insistindo para que alguém fosse falar com os dois.

“Todo mundo é livre para fazer o que quiser, quem sou eu pra falar”, rebateu o líder.

O clima esquentou entre Nat e Eliezer

Após beijos quentes no gramado, Eli e Nat relembraram que ambos se votaram nas primeira semanas do jogo.

Eli: “Estou transando com o meu voto” Nat: “Só te perdoo se você me deixar de quatro”

Eli: “Pelo amor de Deus, não fala isso”.

Após o papo, os dois continuaram trocando carícias. Eli chegou a amarrar a camisa na cintura por ter ficado excitado com o momento.

