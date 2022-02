Copa do Brasil: CSA, CRB e ASA já sabem quando irão estrear na competição; confira a tabela

Os três representantes de Alagoas na Copa do Brasil já sabem quando irão estrear pela competição nacional em 2022. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa terça-feira (1) a tabela detalhada da primeira fase. O primeiro time alagoano a entrar em campo será o CSA. O time Azulino vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas/BA,…

Os três representantes de Alagoas na Copa do Brasil já sabem quando irão estrear pela competição nacional em 2022. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa terça-feira (1) a tabela detalhada da primeira fase.

O primeiro time alagoano a entrar em campo será o CSA. O time Azulino vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas/BA, no Estádio Antônio Carneiro, no interior da Bahia. O duelo foi marcado para o próximo dia 23, às 16 horas. A equipe maruja tem a vantagem do empate, por jogar fora de casa e ser melhor rankeado.

No mesmo dia, às 19 horas, será a vez do ASA estrear. O Fantasma receberá o Cuiabá/MT, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Por ser pior rankeado que o rival, o time alagoano precisa vencer para avançar na competição.

O CRB, por sua vez, só entrará em campo pela Copa do Brasil no dia 2 de março. O Galo vai até o Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa/RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, às 16 horas. Por ser melhor rankeado, o Galo precisa apenas de um empate para avançar.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL