Confira informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) sobre a 244ª Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), conforme informações oficiais divulgadas recentemente, em 08 de fevereiro de 2022.

Copom 2022: Banco Central divulga atualização da conjuntura econômica

O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou a atualização da conjuntura econômica e do cenário de referência do Copom. Confira as principais atualizações.

A persistência inflacionária aumenta o risco de um aperto monetário

Conforme divulgação recente do Banco Central do Brasil (BCB), no cenário externo, o ambiente segue menos favorável. A maior persistência inflacionária aumenta o risco de um aperto monetário mais célere nos EUA, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para economias emergentes.

Não houve uma mudança favorável no cenário econômico entre 2021 e 2022

Além disso, a nova onda da Covid-19 adiciona incerteza quanto ao ritmo da atividade, ao mesmo tempo que pode postergar a normalização das cadeias globais de produção, tal como analisou o Copom em reunião anterior.

Desde a última reunião, a maioria das commodities reverteu a queda observada no fim do ano e, em alguns casos, atingiram recordes recentes, reforçando o ambiente global de preços mais pressionados, reforça o Banco Central do Brasil (BCB).

Atividade econômica brasileira

Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores relativos ao comércio e serviços mostraram evolução ligeiramente melhor que a esperada em novembro, enquanto a indústria apresentou recuperação em dezembro, destaca o Banco Central do Brasil (BCB). Indicadores do mercado de trabalho mostraram recuperação consistente de empregos no último trimestre de 2021, o que é uma positiva mudança em relação ao Relatório anterior do Copom.

Projeção para 2022

Para 2022, se por um lado a elevação dos prêmios de risco e o aperto mais intenso das condições financeiras atuam desestimulando a atividade econômica. Por outro, o Copom segue avaliando que o crescimento tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e pelo processo remanescente de normalização da economia – particularmente no setor de serviços e no mercado de trabalho, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Entretanto, os índices de confiança divulgados desde a última reunião seguem mostrando deterioração, e desenvolvimentos climáticos afetaram as projeções de importantes culturas agrícolas.

Informações oficiais e atualizadas

Ressaltamos que as informações divulgadas são atualizações oficiais, conforme informa o site do Banco Central do Brasil (BCB). Sendo assim, são dados que foram divulgados recentemente, em 08 de fevereiro de 2022, e podem ser consultados de forma integral na plataforma oficial da instituição. É importante acompanhar as análises oficiais para se atualizar quanto ao cenário econômico nacional.