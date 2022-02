Confira análises relevantes feitas pelo Copom em sua 244ª reunião oficial, conforme divulgação oficial feita pelo Banco Central do Brasil (BCB) em 08 de fevereiro de 2022 e veja pontos relevantes sobre a economia nacional e sua volatilidade.

Copom: o cenário de referência da economia e a elevação da inflação

O Copom passou à discussão da implementação da política monetária, considerando não somente o cenário de referência como também o balanço de riscos para a inflação, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

As projeções de inflação estão acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta

Sendo assim, de acordo com o cenário de referência, que utiliza a trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e o câmbio seguindo a paridade do poder de compra, as projeções de inflação estão acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta para 2022 e ao redor da meta para 2023.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que, quanto ao balanço de riscos, o Comitê ponderou que o risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, derivado dos desenvolvimentos no cenário fiscal, mantém o viés altista para as projeções do seu cenário de referência. Como consequência, o Copom avaliou que, considerado esse viés devido à assimetria de riscos, suas projeções se encontram acima da meta tanto para 2022 como para 2023.

O ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que o esperado

Diante desse resultado, novamente o Copom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que o utilizado no cenário de referência ao longo do horizonte relevante, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

A seguir, o Copom avaliou o ritmo apropriado de elevação dos juros. Para tal, analisou suas projeções de inflação utilizando simulações com trajetórias de política monetária com diferentes taxas terminais, ritmos de ajuste e duração do aperto monetário, informa a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Trajetória da taxa de juros superior às utilizadas no cenário de referência

Sendo assim, vale notar que os cenários considerados, consistentes com a convergência da inflação para suas metas, pressupunham trajetória da taxa de juros superior às utilizadas no cenário de referência.

Com base nos resultados da 244ª Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os membros do Copom debateram a estratégia mais apropriada, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Copom não sinaliza a magnitude dos seus próximos ajustes

Concluiu-se que um novo ajuste de 1,50 ponto percentual, seguido de ajustes adicionais em ritmo menor nas próximas reuniões, é a estratégia mais adequada para atingir aperto monetário suficiente e garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, assim como a ancoragem das expectativas de prazos mais longos, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Conforme divulgação oficial, a incerteza particularmente elevada sobre preços de importantes ativos e commodities, assim como o estágio do ciclo, fez o Comitê considerar mais adequado, neste momento, não sinalizar a magnitude dos seus próximos ajustes, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).