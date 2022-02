Corpo de Maria Prestes é velado no Rio de Janeiro neste domingo (6)

Foto: Divulgação O corpo de Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes foi velado na manhã deste domingo (6). A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, das 8h às 12h.

Ainda neste domingo, o corpo de Maria será cremado, às 15h, no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária da cidade. A informação foi confirmada pela neta, Ana, em rede social.

“Partiu uma grande brasileira. Dona Maria Prestes, que também foi Maria do Carmo ou Altamira ou todos os nomes que precisasse usar para seguir lutando por liberdade, democracia e justiça social. Uma comunista orgulhosa de sua luta e a mais maravilhosa avó que alguém poderia ter”, postou Ana no dia da morte da avó.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal o Globo, Maria estava internada desde o final janeiro, em um hospital do Rio, após ser diagnosticada com Covid-19.

A viúva de Luís Carlos Prestes continuou participando de movimentos políticos mesmo após a morte do marido.