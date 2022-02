Corpos de família alagoana morta em deslizamento em SP são velados em São Miguel dos Campos

Os corpos de José Ailton Vitor da Silva dos Santos e Adriana da Silva dos Santos, ambos de 33 anos, e do filho do casal, Vitor Oziel da Silva Santos de 1 anos e seis meses, chegaram a Alagoas nesta quinta-feira (03). A família morreu na tragédia do desmoronamento de uma barreira no município de…

Os corpos de José Ailton Vitor da Silva dos Santos e Adriana da Silva dos Santos, ambos de 33 anos, e do filho do casal, Vitor Oziel da Silva Santos de 1 anos e seis meses, chegaram a Alagoas nesta quinta-feira (03). A família morreu na tragédia do desmoronamento de uma barreira no município de Franco da Rocha, interior de São Paulo.

Reprodução AlagoasWeb

Eles estavam em casa na rua São Carlos, no bairro Parque Paulista, no município de Franco da Rocha, quando houve o deslizamento de uma barreira. Todos morreram soterrados.

Os corpos viajaram em aviões separados e chegaram no iníco da tarde de hoje no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, de onde seguiram para a cidade natal do casal, São Miguel dos Campos.

Reprodução / Instagram

Os corpos foram velados na Central de Velórios do Cemitério Municipal Nossa Senhora da Consolação. Lá, um culto evangélico de despedida foi celebrado com a presença de familiares e amigos do casal. O sepultamento da família aconteceu no início da noite.