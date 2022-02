Correios coloca prédio da Pituba e outros 12 imóveis à venda; saiba detalhes

Com aproximadamente 35 mil m², o imóvel tem localização privilegiada na capital baiana, a apenas duas quadras da praia. Estrategicamente localizado e com potencial para utilização residencial ou comercial, este é o último grande espaço de uma região que hoje é densamente habitada e está entre as mais valorizadas da cidade. A área possui um edifício com 17 pavimentos, 7 elevadores e construções térreas. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².

Na próxima quinta-feira, 10 de fevereiro, a estatal Correios realizará a alienação do prédio situado no bairro da Pituba, em Salvador/BA. A venda faz parte da ação Feirão de Imóveis.

O Feirão de Imóveis é uma ação de otimização da carteira imobiliária dos Correios, em que os imóveis à venda são aqueles ociosos ou subutilizados que não estão agregando valor aos negócios da estatal. As alienações têm o objetivo de racionalizar despesas e arrecadar recursos para investimentos na empresa. Desde o início do Feirão, em setembro de 2020, foram alienados 50 imóveis, gerando uma receita de R$ 39 milhões.

Além do prédio em Salvador, há outros 12 imóveis à venda nos estados de Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, Sergipe e Distrito Federal.

Como participar

As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site.

Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.