Correios não chegam na minha casa. Como pegar o cartão

O Governo Federal anunciou no início deste ano que vai entregar o cartão oficial do novo Auxílio Brasil para os usuários recém chegados ao programa. Estamos falando portanto de cerca de 3 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, esses beneficiários irão pegar esse dispositivo através dos Correios.

Esse está sendo um ponto que anda tirando o sono de muita gente. É que, pelo que se sabe até aqui, muitos usuários vivem em áreas de difícil acesso ou não residam em regiões que são atendidas pelos Correios. Essa é uma situação que afeta sobretudo as pessoas que moram em regiões de zona rural.

A dúvida é: como esses cidadãos irão fazer para pegar esse novo cartão se os Correios não entregam nada na área em que eles vivem? Nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Cidadania em mais de uma oportunidade em busca de uma resposta. Mas o fato é que ainda não há nada oficial sobre isso.

Isto significa dizer que o próprio Governo Federal ainda não decidiu o que fazer nesses casos. Não há, portanto, uma diretriz de entrega para os usuários que moram em regiões que não são atendidas pelos Correios. Muito provavelmente eles terão que dar uma resposta para essa situação.

Conforme informações de bastidores, será muito provável que o Governo deposite os cartões dessas pessoas em centrais de entrega dos Correios. Dessa maneira, os próprios usuários teriam que ir até esses locais para retirada do dispositivo. Mas como dito, isso é algo que ainda não foi oficializado pelo Planalto. Então é preciso esperar.

Ainda não tenho o cartão

Para quem ainda não tem o cartão do Auxílio Brasil, a dica é não criar um problema a partir disso. De acordo com o Governo Federal, existem outras formas para tentar mexer no dinheiro sem a necessidade do dispositivo.

Talvez a maneira mais famosa e prática de se fazer isso é usando o app do Caixa Tem. Por lá, é possível fazer transferência, pagamentos de boletos e até mesmo algumas compras. Não é preciso sair de casa para fazer isso.

Outro modo de movimentar a quantia é usando o mesmo Caixa Tem. É que, de acordo com o Governo Federal, esse app pode gerar um código. E essa numeração pode ser usada para fazer saques no banco.

Sou veterano no Auxílio Brasil

Como dito, quem faz parte do Auxílio Brasil desde o final do ano passado não precisa se preocupar também. Essas pessoas não irão receber o cartão novo. Pelo menos não neste primeiro momento. É o que diz o Ministério da Cidadania.

A pasta explicou que esses usuários mais antigos podem seguir usando o cartão velho normalmente. Eles não terão nenhum prejuízo neste sentido. Basicamente, os dois dispositivos fazem as mesmas coisas.

Se você perdeu o cartão antigo, também não vai receber o novo. Mas assim como o outro grupo, também poderá movimentar o dinheiro do programa de forma digital através do app do Caixa Tem.