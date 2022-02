O iTunes é um aplicativo importante para você se você for um usuário de iPhone ou iPad. Este aplicativo ajuda você a conectar seu iPhone ou iPad ao seu PC, usando o qual você pode facilmente redefini-lo ou atualizá-lo caso algo dê errado. No entanto, às vezes, ao tentar conectar seu iPhone ao iTunes no Windows […]

O post Corrigir o iTunes não pode se conectar ao iPhone Erro desconhecido 0xE80000A apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks