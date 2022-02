As teclas Fn são bastante úteis porque permitem que os usuários usem os atalhos atrás das teclas F no teclado do laptop. No entanto, muitas vezes os usuários podem descobrir que as teclas de atalho Fn não estão funcionando corretamente em laptops com Windows 11. As teclas de atalho ou as teclas Fn podem não funcionar em laptops com Windows 11 devido a vários […]

O post Fix Hotkeys (Fn Keys) Not Working On Windows 11 Laptop apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks