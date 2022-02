Cortejo Afro realiza Carnaval à fantasia com participação dos Filhos de Gandhy

O Cortejo Afro realiza o Carnaval à Fantasia na noite desta segunda-feira (28), a partir das 19h, no Largo de Tieta, no Pelourinho.

Durante o show o Cortejo Afro irá receber os Filhos de Gandhy, afoxé que completou 73 anos de criação, trazendo a memória do tapete branco, símbolo do carnaval de Salvador.

Também participará o grupo Corte Africana, formado por destaques do Blocos Afro, para fazer uma homenagem a eles.

Mantendo a tradição de desfilar com panos bonitos, contando histórias escritas nos tecidos, o grupo vai comercializar a fantasia, que traz símbolos e signos que fazem _”Ode à Vida”_ e valorizam a ciência, a vacina e a saúde. O público terá acesso à fantasia no evento.

Os ingressos para a festa e compra da fantasia já estão sendo vendidos nos sites da Bilheteria Digital e no San Folia.

Alberto Pitta, artista plástico, criador e diretor artístico do Cortejo Afro, falou mais sobre a edição desta noite.

Para ter acesso ao espaço, é preciso apresentar o carteirinha de de vacinação (digital ou impressa), com duas doses ou dose única. É preciso ter tomado o imunizante com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro, em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura.

Serviço:

Carnaval do Cortejo Afro à Fantasia

Cortejo Afro e Convidados

Fantasia: R$ 200,00

Ingresso: R$ 100,00

Abertura: DJ

Quando: Segunda-feira, 28/02/2022

Horário: Abertura dos portões – 19h

Início do show: 21h

Onde: Largo da Tieta – Rua das Laranjeiras – Pelourinho. Salvador/BA.

Realização: Entidade Cultural Cortejo Afro

Parceria: Grupo San Sebastian

Apoio Institucional: PROCULTURA

Vendas: Bilheteria Digital , Sede do Cortejo Afro (Rua Santa Isabel, 10, Pelourinho) e no local do evento.