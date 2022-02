Covid-19: 51% das crianças já se vacinaram em Salvador

Em menos de um mês da estratégia de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, Salvador registra a marca de 51% desse público imunizado contra a Covid-19. A vacinação começou no dia 15 de janeiro e, do total de 181.353 crianças habilitadas para receber o imunizante, 92.603 já garantiram a vacina.

Entre os adolescentes, 99,4% das pessoas com idade entre 12 e 17 anos já foram imunizadas em Salvador. De acordo com o Instituto Butantan, desde o início da pandemia, mais de 3,5 mil crianças contraíram a Covid-19, e ao menos 300 destas, entre 5 e 11 anos, morreram em decorrência da doença no Brasil. Já o Ministério da Saúde revela que mais de 1,4 mil crianças no país foram diagnosticadas com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, associada ao SARS-CoV-2 e, atualmente, são elas que correm mais risco diante de novas variantes altamente transmissíveis da Covid-19, como a ômicron, por não estarem protegidas.

Com o objetivo de proteger as crianças soteropolitanas, aumentando a cobertura vacinal e evitando casos graves e mortes, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza neste sábado (12) mais uma edição do Dia da Criança é Dia de Vacina. A ação acontece das 8h às 16h, exclusivamente para quem está com o nome na lista disponível no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.

O secretário da Saúde, Leo Prates, disse que um dos principais motivos para este foco na vacinação de crianças é impedir casos graves e mortes desse público, além de transmissões massivas entre elas, sobretudo pelo surgimento de variantes neste período de volta às aulas.