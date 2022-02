Covid-19: Bahia bate recordes de número de casos ativos e de infectados em 24h

A Bahia atingiu nesta quinta-feira (3), o maior número de casos ativos de toda a pandemia, com 35.349 infectados com Covid-19. O estado também bateu o recorde de ocorrências em 24 horas, com 15.336 pessoas com a doença.

A última vez que a Bahia registrou um número maior ao de hoje, dos casos ativos, foi em 29 de janeiro de 2022, com 31.884. Já dos casos em 24 horas, até esta quinta o maior registro era de 8.822 ocorrências, no dia 27 de junho de 2020.

O boletim também informa mais 9.631 recuperados (+0,73%) e 51 óbitos nas últimas 24 horas. Dos 1.389.564 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.326.138 já são considerados recuperados e 28.077 tiveram óbito confirmado.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos estão em 73% no estado. Já as UTIs pediátricas registram 90% dos leitos ocupados.

As informações foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta.

O balanço ainda contabiliza a 1.730.346 casos descartados e 316.427 em investigação. a Bahia, 58.462 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento temos 11.195.219 pessoas vacinadas com a primeira dose, 264.651 com a dose única, 9.576.738 com a segunda dose e 2.601.934 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 167.400 crianças já foram imunizadas.