Covid-19: Bahia tem queda de 73% no número de casos ativos em relação ao dia mais crítico

Com o números de casos ativos divulgados no último boletim da Secretária da Saúde (Sesab) no sábado (26) – 9.394 – a Bahia registrou uma queda de 73,5% em relação ao dia 4 de fevereiro, quando o estado atingiu 36.955 casos ativos, um recorde durante toda pandemia.

Desde o dia 12 de fevereiro, o número de pessoas contaminadas na Bahia está em queda. Após atingir o pico no dia 4, o estado se manteve com mais de 25 mil pessoas com a doença durante até o dia 14. De lá até 26 de fevereiro, houve uma redução de 17.153 casos ativos.

Atualmente, dos 1.500.067 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.462.563 são considerados recuperados e 29.143 tiveram óbito confirmado.