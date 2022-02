Covid-19: Bahia tem redução de casos ativos e número de mortes; veja boletim

A Bahia registrou 8.470 casos ativos da Covid-19 e 4 mortes em decorrência da doença, de acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado neste domingo (27).

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.763.157 casos descartados e 324.342 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Na Bahia, 62.034 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Em relação aos leitos de UTI, a ocupação geral é de 37%. Já em Salvador, a taxa geral é de 44%.