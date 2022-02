Covid-19: Bruno Reis avalia flexibilizar medidas restritivas após carnaval

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou durante entrevista coletiva nesta terça-feira (22) que avalia flexibilizar as medidas restritivas contra a Covid-19 após o período do Carnaval.

“Passado o Carnaval, vamos ver quais medidas de flexibilização vamos adotar. Até lá, é manter todos os cuidados”, disse o gestor municipal, citando outros locais em que as restrições acabaram, como o Reino Unido.

Segundo Bruno, a capital baiana vive um momento de queda dos números de casos e de internação por conta da doença. “A ocupação dos leitos de UTI estão a baixo de 50%, o fator RT nunca esteve tão baixo. Com fé em Deus esse fim de semana do Carnaval será o último que teremos que fazer sacrifício. Por isso aproveito para pedir que evitem aglomerações, usem máscara nesse período”, pediu.

Em Salvador, o carnaval não será ponto facultativo, assim como em toda a Bahia. No estado, estão proibidas festas de rua, independente da quantidade de pessoas, e eventos com até 1500 em espaços privados podem ser realizados desde que não ultrapasse 50% da capacidade do local.

Leia mais notícias de Salvador no iBahia.com.