Covid-19: escolas de SP reveem regras para não inviabilizar a volta às aulas presenciais

As escolas públicas e privadas do estado de São Paulo (SP) estão repensando as regras estabelecidas em decorrência da Covid-19 para não tornar inviável a volta às aulas presenciais no terceiro ano de pandemia.

Desse modo, as redes de ensino têm flexibilizado os protocolos no combate à Covid-19 com o objetivo de evitar interrupções nas aulas presenciais e evitar deixar as crianças e adolescentes fora das salas de aula.

Na última quarta-feira, dia 2 de fevereiro, primeiro dia da volta às aulas do ano letivo de 2022 na rede estadual, o secretário de educação Rossieli Soares afirmou que a orientação é “não fechar mais turmas por conta de um ou dois casos e observar se é caso de surto”.

Nesse sentido, as escolas da rede privada também alteraram as suas diretrizes para ter menos interrupções. Esse é o caso do Colégio Santa Cruz e do Colégio Vera Cruz, por exemplo. Em ambas as escolas a orientação é de que seja feito o isolamento do grupo de alunos somente a partir de dois casos de contaminação.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Escolas Particulares (Abepar), Artur Fonseca Filho, as escolas não devem migrar para o remoto diante de apenas um caso. Ele afirmou ainda que o afastamento dos alunos no começo do ano ‘pode ser um desastre’, pois ‘as crianças estão ainda conhecendo o professor’.

Na rede pública, só haverá o isolamento das turmas das escolas estaduais de SP se houver surto. “O maior risco para a criança é ficar fora da escola”, afirmou Rossieli.

