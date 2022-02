Covid-19: integrante do ‘The Masked Singer Brasil’ é eliminada por diagnóstico positivo

Um integrante do elenco de ‘The Masked Singer Brasil’ foi positivado com Covid-19 e eliminado da disputa. De acordo com informações publicadas no site ‘Overtube’ e ‘RD1’, o personagem era a Ursa e a participante era a ex-atleta Daiane dos Santos.

Com o resultado, a ‘cantora’ não conseguiu concluir as gravações e para evitar que as filmagens fossem comprometidas ou atrassasem, foi definido que ela deixaria a disputa. Ainda não se sabe em qual episódio a Ursa será anunciada como eliminada do reality show, comandado por Ivete Sangalo.