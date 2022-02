Covid-19: Prefeitura de Maraú suspende atendimentos presenciais até 15 de fevereiro

Foto: Divulgação A Prefeitura de Maraú, localizada no sul da Bahia, suspendeu o atendimento presencial em todos os órgãos municipais até o dia 15 de fevereiro, por conta da alta do número de casos da Covid-19. Em nota, a gestão da cidade informou que 253 casos ativos foram notificados na região e essa taxa é a maior já registrada desde o início da pandemia em 2020. Além disso, a ausência de servidores contaminados com a doença têm afetado o funcionamento das secretarias.

Caravelas

No município de Caravelas, a Polícia Civil decidiu suspender as atividades na Delegacia da cidade. De acordo com informações da TV Bahia, a decisão foi tomada depois do diagnóstico positivo de Covid-19 em todos os servidores da unidade. As pessoas que necessitarem registrar algum Boletim de Ocorrência (BO) deve se dirigir a Delegacia de Teixeira de Freitas ou acessar o sistema da SSP pela delegacia digital.