Covid-19: quase 540 mil pessoas estão com aplicação da dose de reforço atrasada na Bahia

Quase 450 mil pessoas – 537.901 – não foram tomar a dose de reforço contra a Covid-19 na Bahia, de acordo com informação divulgada nesta terça-feira (1º) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Em relação a segunda dose, 191.042 baianos não procuraram os postos de saúde.

No último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o estado seguia com o número de casos ativos acima dos 30 mil, precisamente 30.609.

Até esta segunda-feira (31), na Bahia, são 11.115.794 pessoas vacinadas com a primeira dose, 264.380 com a dose única, 9.435.525 com a segunda dose e 2.358.357 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 60.924 crianças já foram imunizadas.