CPF irregular? Saiba como consultar pendências na Receita Federal

Pessoas físicas e jurídicas podem consultar na Receita Federal se possuem pendências fiscais. A consulta deve ser realizada através do site oficial da Receita – e-CAC. Os cidadãos devem consultar com o CPF e as empresas com o CNPJ. Caso tenha algum débito indicado, é possível emitir a DARF para o pagamento.

Como consultar pendências na Receita Federal?

Previamente, será necessário o código de acesso do e-CAC. Para gerá-lo, basta acessar o site e clicar em “Saiba como gerar código de acesso”. Para pessoas físicas, será necessário informar o CPF e data de nascimento, já as jurídicas, devem informar o CNPJ, CPF e data de nascimento do responsável pela empresa.

Além disso, será preciso apresentar os números dos recibos de entrega de Declarações do Imposto de Renda dos últimos dois anos. Já com o código de acesso em mãos, faça o login usando somente o CPF ou CNPJ. Aqueles que ainda não possuem cadastro devem se cadastrar com o número de algum documento de identificação e outros dados solicitados.

Para verificar se possui alguma pendência em seu nome, siga o passo a passo abaixo:

Já na plataforma, acesse a aba “Certidões” e em seguida busque por “Situação Fiscal”; Na sequência, gere um relatório com as informações cadastrais e verifique tudo o que consta nesse informativo; Vá até o setor de débitos e pendências para saber o que está errado com seu CPF ou CNPJ; Procure saber através das instruções de regularização como resolver pendências na Receita Federal e como parcelar suas dívidas; Descubra quais programas do Fisco você precisa baixar para se adequar às exigências. Faça o download de todos eles; Feito isto, emita o seu Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF); Pague o documento através do internet banking, em casa lotérica ou no caixa eletrônico.

Contudo, é importante enfatizar que esse é o método mais fácil para resolver pendências junto à Receita Federal. Todavia, é necessário estar atento, uma vez que após o procedimento o seu CPF ou CNPJ permaneça “pendente de regularização”.