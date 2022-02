CRB anuncia contratação de meio-campista campeão da Libertadores

O CRB anunciou, no início da tarde deste sábado (19), a contratação do volante Maicon, de 36 anos. O atleta estava no Grêmio desde 2015. No Tricolor Gaúcho, Maicon disputou 248 jogos e marcou 15 gols. No Imortal, o jogador foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa Sul Americana. Ver…

O CRB anunciou, no início da tarde deste sábado (19), a contratação do volante Maicon, de 36 anos.

O atleta estava no Grêmio desde 2015. No Tricolor Gaúcho, Maicon disputou 248 jogos e marcou 15 gols. No Imortal, o jogador foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa Sul Americana.

Maicon também teve atuações marcantes pelo São Paulo, clube que defendeu entre 2011 e 2015. Pelo Tricolor Paulista, o jogador foi campeão da Copa Sul Americana em 2012. Lá, atuou por 154 partidas e marcou 9 gols.

O volante foi formado pelo Fluminense e teve passagens por Botafogo, Figueirense e MSV Duisburg, da Alemanha.

VEJA ALGUNS LANCES DA CARREIRA DE MAICON