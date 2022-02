CRBM 3ª Região abre novo edital de Concurso público com 400 vagas

O Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, que atende o Distrito Federal e vários estados, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 400 vagas em cargos de nível médio e superior, sendo 05 vagas imediatas e 194 vagas para formação de cadastro reserva.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Auxiliar/Assistente Administrativo (4 vagas); Fiscal Biomédico (1 vaga) e Jornalista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.934,00 a R$ 3.850,00, acrescidos de benefícios, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônio oficial da banca organizadora Instituto Quadrix . O valor da inscrição oscila entre R$ 52,00 a R$ 58,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos, complementares e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão realizadas no dia 24 de abril de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades relacionadas aos assuntos administrativos e financeiros da sede e de todas as unidades de atendimento; Assessorar a Diretoria e o Conselho com informações relativas à operacionalidade do Órgão; Cumprir e fazer cumprir as normas legais e estatutárias; Elaborar editais e coordenar os procedimentos licitatórios, assessorar o processo eleitoral e redigir toda a documentação oficial do Conselho; Assessorar as reuniões das comissões de conselheiros, reuniões de Diretoria, Plenárias e outras relativas ao Conselho; entre outros requisitos.

FISCAL BIOMÉDICO: Conhecer e se atualizar sobre a legislação da Biomedicina, bem como toda a estrutura organizacional das atividades desempenhadas por cada profissional para realização de fiscalização; Conhecer e se atualizar com relação a todas as normas pertinentes aos procedimentos de fiscalização; Fiscalizar as empresas registradas e as passíveis de registro no CRBM-3, realizando visita “in loco” lavrando os devidos documentos (Auto de Infração, Termo de Fiscalização, Termo de Constatação), evitando que haja empresas atuando de forma irregular; entre outros requisitos.

JORNALISTA: Conferir a atualização diária do site e incluir notícias e eventos de interesse da classe para divulgação, buscando informações em sites diversos e diferentes meios de comunicação; Propor e atuar na reformulação e aperfeiçoamento do site CRBM-3; Elaborar clipping para a Diretoria verificando publicações de interesse da profissão de Biomédico; Participar de eventos de interesse da classe para coletar informações, fazer entrevistas e redigir matérias para a atualização do site e redes sociais; Sugerir pautas que promovam a profissão de Biomédico para alimentar a imprensa; entre outros requisitos.

EDITAL 01/2022