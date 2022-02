Crédito imobiliário do banco Itaú cresce 130% no ano de 2021

O Banco Itaú cresceu em 2021 e chegou nas primeiras colocações entre as instituições privadas que tiveram maior participação no mercado de crédito imobiliário, fechando o último ano com até 27% do total.

O Itaú informou que ao longo do último ano realizou a concessão de R$ 45 bilhões em crédito para os seus clientes de pessoa física, desde que estes procurassem a instituição financeira para solicitar crédito imobiliário. Nesse sentido, a informação se refere a procura por crédito para a realizar a compra de imóveis.

Esse volume, além de ser uma marca inédita para o banco, representou um crescimento de 130% em relação aos resultados do Itaú no setor de crédito imobiliário em 2020. O Banco ainda disse que encerrou 2021 na liderança do setor imobiliário, com um aumento de sete pontos percentuais no comparativo com 2020 em representatividade.

Itaú comemorou as conquistas em conjunto com os seus clientes

O Itaú entende que todas essas conquistas precisam ser valorizadas juntamente com os seus clientes. Assim, destacou o avanço significativo da tecnologia e a possibilidade que foi dada para que o banco se aprofundasse nesses processos, partindo desde a contratação até o pós-venda.

O banco Itaú também saiu na frente dos seus concorrentes e lançou o seu primeiro produto no novo sucesso do mundo das criptomoedas, o Metaverso. Trata-se de um certificado para operações estruturadas, direcionado para todos os seus investidores em geral e permitindo realizar aplicações a partir de R$ 5 mil, com um prazo de vencimento de até 5 anos.

Banco sinaliza que este é o momento mais adequado para entrar no Metaverso

O Itaú entende que este é o melhor momento para as empresas que já estão preparadas em oferecer soluções no ambiente do Metaverso. A instituição considera o Metaverso como uma boa opção para quem está aberto a diversificar os investimentos também neste novo segmento.

Atualmente, esta é uma possibilidade de investimento na renda variável. Do mesmo modo, o banco oferece ativos com menor risco e uma maior segurança, como a tradicional renda fixa. Isso significa que o capital dos clientes vai estar protegido mesmo com a variação do desempenho das ações, informação esta que foi confirmada por Claudio Sanches, que é diretor de produtos de investimentos e previdência.

Esse é um produto que pode ser classificado dentro da dinâmica de autocall, com a possibilidade de realizar um resgate a cada seis meses, desde que as suas ações fiquem acima dos preços iniciais, com um retorno ao investidor que poderá chegar até a casa dos dois dígitos no semestre.

Para a montagem da sua cesta de composição de ações, o Itaú tratou de realizar uma série de simulações e considerou 11 companhias que atuam em negócios paralelos ao Metaverso.

Assim, o banco pode ter uma base ainda mais precisa antes de ofertar os produtos aos seus clientes. A expansão do Banco Itaú no setor imobiliário também pode trazer ainda mais clientes para os seus demais ativos, seja na renda fixa, estimulada pela alta de juros da Selic, ou então através do mercado de ações.