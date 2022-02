‘Cria’ do carnaval de Salvador? Gingado de Douglas impressiona internautas; veja reações

Nascido e criado no Rio de Janeiro, Douglas deu a entender que tem “sangue baiano” durante a festa do BBB 22 deste sábado (26). É que os movimentos feitos pelo ator durante o show da Banda Eva em muito lembra as pipocas do Carnaval Soteropolitano.

“DG dançando ao som da banda eva certeza que ele ja saiu de pipoca aqui no carnaval de salvador”, “Segura que DG vai curtir a pipoca do Carnaval em Salvador”, “DG mostrando que já pulou na corda do Bell heim . Só quem já curtiu carnaval de Salvador sabe o que estou falando” “E o DG ao som da banda eva.. foi de camarote pra pipoca em segundos” foram algumas das reações.

Confira abaixo algumas das reações:

Enquanto a gente fica em casa, os participantes do BBB 22 curtem um carnaval de dar inveja neste sábado (26). O evento está decorado com objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina, comuns no carnaval. Shows de Lexa e Mateus Carrilho também aconteceram.

