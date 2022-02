Criança de dois anos é deixada sozinha em casa e morre em incêndio no interior da Bahia

Foto: Reprodução/Rede Bahia

Uma criança de dois anos morreu em um incêndio no apartamento em que morava com a família, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da menina teria a deixado sozinha em casa.

O incêndio ocorreu na Travessa São Francisco, localizado no bairro de Fátima. No apartamento, morava uma mãe e seus dois filhos.

Ao ver a casa em chamas, um homem arrombou a porta da residência, mas não conseguiu ter acesso ao local devido ao fogo.

“O fogo já estava alastrado em cima da geladeira e pegava nas madeiras do teto. Tentei entrar, mas não sabia que tinha gente lá. Se soubesse que tinha alguém, teria salvado a menina”, lamentou o eletricista Eduardo Reis.

A mãe da menina foi levada à delegacia e prestou depoimento ao longo da tarde. O corpo da criança foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.

Segundo a Polícia, no depoimento, a mãe disse ter deixado a menina dormindo em casa e foi a um mercadinho próximo. Ela também teria afirmado que tinha uma vela acesa para oração no imóvel.

O delegado que cuida do caso decidiu pedir a prisão da mulher por abandono de incapaz com resultado de morte.

Uma perícia será feita no local para determinar o que ocasionou o incêndio. Ainda não há informações sobre o enterro e a liberação do corpo da criança.