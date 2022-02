Criança desaparecida há mais de 2 anos é encontrada viva debaixo de escada

Uma criança desaparecida há mais de 2 anos foi encontrada com vida em um pequeno quarto embaixo de uma escada. A menina, identificada como Paislee Shultis, estava desaparecida desde 2019 e foi localizada em uma casa na cidade de Saugerties, no vale do rio Hudson, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, após uma busca policial, na última segunda-feira (15). As informações são da ABC News.