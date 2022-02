Criança prematura nasce com duas hérnias e precisa de cirurgia urgente; entenda

Um menino de 2 anos, que nasceu prematuro em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, precisa de uma cirurgia com urgência. O garoto tem intolerância a lactose, alergias, diabetes, duas hérnias e apenas um dos testículos.

Por conta disso, a criança sente muitas dores nas pernas e apresenta dificuldades para urinar. Ao g1 Bahia, a mãe de Wendel Miguel Pereira Soares explicou que a criança tem feito várias consultas para amenizar o sofrimento. Segundo ela, as dores frequentes alteram o desenvolvimento do filho.

“Ele nasceu prematuro né? De 35 semanas. Nasceu com intolerância a lactose, toxoplasmose e diabetes”, disse Érica Pereira Silva, mãe de Wendel.

A avó go garoto também contou que o neto reclama das dores.

“Como ele usa fralda, ele chega para mim e fala: ‘Vó, me ajuda, está doendo, esta ardendo, esta queimando”, relatou a avó do menino, Juliana Santos.

“Aí a gente tira a fralda e quando vai ver, está inchado e muitas das vezes ele faz xixi só pingando mesmo”, acrescentou.

Para conseguir realizar exames, vários amigos se uniram para ajudar a família.

“Como a gente não estava tendo condições de correr atrás para fazer os exames, a gente fez uma vaquinha e conseguiu fazer”, contou Érica Silva.

A última médica que atendeu Wendel Miguel deu o diagnostico e explicou a importância da realização da cirurgia.

“Fez um pedido de urgência, porque devido a fimose e a hérnia, ele está com o testículo que não desceu ainda. Era para descer com um ano e ele já está com dois e até agora não desceu ainda”, disse a mãe do menino.

A família agora tenta marcar um consulta com cirurgião pediátrico por meio do Sistema único de Saúde (SUS). Contudo, toda vez que vai ao posto, retornam sem solução.

“Fomos para o posto de saúde, eles pegaram os exames, mas disseram que voltaram da Central da Marcação”, disse Érica Silva.

“A gente não tem condição de pagar, porque eu vivo da reciclagem e não tenho condições de pagar neste momento e mais para frente, muito menos, devido as condições que a gente vive”, afirmou a avó do menino.