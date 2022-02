Criança tem cabelos cortados sem autorização em ônibus escolar; veja vídeo

Uma criança de apenas oito anos teve seus cabelos cortados em um ônibus escolar pertencente à Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. A menina estava no veículo que transporta crianças e adolescentes do conjunto Antônio Lins até suas respectivas escolas. Durante este trajeto, a criança teve seus…

A menina estava no veículo que transporta crianças e adolescentes do conjunto Antônio Lins até suas respectivas escolas. Durante este trajeto, a criança teve seus cabelos cortados.

A criança não revelou quem foram os autores do fato. Ela alegou ter medo de retaliações. A mãe da menina denunciou o fato à diretoria da escola.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação de Rio Largo informou que está apurando o caso.

“A Prefeitura de Rio Largo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que está apurando o fato mostrado na reportagem e que todos os ônibus escolares do município possuem monitor escolar para levar os alunos com segurança até as unidades de ensino. Salientamos ainda o compromisso com os alunos da rede municipal, e reiteramos a disposição da equipe da Semed para solucionar o ocorrido junto à família”.