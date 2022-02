As criptomoedas são moedas digitais que movimentam o mercado de investimentos de forma abrangente.

Criptomoedas: o crescimento do Bitcoin e a inteligência artificial na economia global

Conforme análise da FSInsight, o Bitcoin está crescendo novamente, após duas semanas de baixa. De acordo com as informações oficiais, a moeda pode atingir até US$ 200 mil no segundo semestre do ano de 2022.

Previsão de crescimento para o Ethereum

Além disso, os analistas também preveem o crescimento do Ethereum, em relação ao preço atual. Assim sendo, esse crescimento pode ser interligado às ações de tecnologia, já que são ações que estão em voga no mercado de investimentos.

Embora as previsões sejam otimistas, o crescimento da rentabilidade das criptomoedas está relacionado aos fatores externos e ao cenário da economia global, tal como ocorre em diversos produtos financeiros. No entanto, o mercado de criptomoedas aponta em forte recuperação com o fortalecimento do Bitcoin, registrando alta de mais de 14% nos últimos sete dias.

Confira algumas principais criptomoedas

Existem mais de 2 mil criptomoedas no mundo, porém, algumas destacam-se no mercado financeiro. Dentre as quais, estão:

Bitcoin

Ethereum

XRP

Litecoin

EOS

Cardano

Binance coin

Stellar lumens

Chainlink

NEO

Há empresas especialistas no mercado de investimentos que podem direcionar a sua entrada no mercado de criptomoedas. No entanto, é fundamental que busque conhecer melhor todas as opções.

As criptomoedas são aceitas como pagamento de produtos e serviços em determinados países

Além disso, o mercado de criptomoedas não é regulamentado, por se tratar de uma moeda digital, cada país pode adotar um tipo de legislação para essa finalidade. Por isso, as criptomoedas são aceitas como pagamento de produtos e serviços em determinados países, ao passo que essa opção não possui valor corrente em outros, não sendo utilizada como forma de pagamento.

Assim sendo, a Bitcoin é a opção mais falada no mercado, já que também a mais aceita no mercado como forma de pagamento, considerando o cenário global, sem considerar as particularidades de cada país.

A economia está cada vez mais automatizada

Há muitos pontos interessantes no mercado de investimentos quando o assunto são criptomoedas. Neo, por exemplo, é um projeto de código aberto que faz uso da tecnologia Blockchain, de modo que objetiva a automatização de ativos digitais.

Por conta da tecnologia envolvida nas criptomoedas, essa maneira de lidar com o dinheiro por meio de moedas digitais está sendo chamada de economia inteligente por alguns especialistas, referenciando a inteligência artificial no fluxo da economia global.