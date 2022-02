CRMV – SP retifica edital de Concurso público: Até R$9,3 mil

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de São Paulo (CRMV- SP) retifica edital de concurso público tem por objetivo preencher 15 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Conforme o documento de retificação (retificação I), fica excluído o cargo de Auxiliar de Serviço de Gerais, e todos os itens e subitens relacionados ao respectivo cargo.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente de Administração de Pessoal; Auxiliar Administrativo (contínuo); Fiscal; Técnico Contábil; Técnico em Informática; Advogado (1 vaga); Assistente Administrativo (3 vagas); Analista de Suporte de Gestão de Administração Pública (1 vaga); Fiscal Veterinário (9 vagas); Analista de Suporte de Gestão da Comunicação; Analista de Suporte de Gestão Financeira/Contábil; Analista de Suporte de Gestão de Tecnologia da Informação; Analista de Suporte de Gestão Recursos Humanos; Contador; Controlador Interno (1 vaga).

As lotações serão nas cidades de Ribeirão Preto/SP; São José do Rio Preto/SP; Santos/SP; São Paulo/SP; Sorocaba/SP; Taubaté/SP; Araçatuba/SP; Botucatu/SP; Campinas/SP; Marília/SP; e Presidente Prudente/SP; Os salários oferecidos variam entre R$ 2.191,21 a R$ 9.341,97 ao mês, acrescido de benefícios, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva e avaliação de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 03 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022