Cruz das Almas suspende aulas em escolas e proíbe festas em meio a surto de Covid-19

A prefeitura de Cruz das Almas decidiu suspender as aulas presenciais, tanto em instituições municipais, estaduais e particulares, por causa do alto número de casos de Covid-19. Atualmente, a cidade tem 324 casos ativos e, desde o começo da pandemia, acumula 7.129 casos confirmados.

Eventos, como cerimônias de casamento e solenidades de formatura, só podem acontecer com 50% da capacidade do local, desde que não extrapole o máximo de 300 pessoas. Já as atividades esportivas devem respeitar o máximo de público de 1.500 pessoas, com 50% da capacidade do espaço.