A construção do currículo pode fazer com que o candidato se destaque no mercado de trabalho atual, alcançando seus objetivos para a sua carreira. Entretanto, é necessário que os dados inseridos no documento profissional sejam atrativos, atualizados e sucintos.

Currículo: a construção objetiva de sua apresentação profissional

O destaque do currículo pode ocorrer por diversos fatores, porém, é pertinente que esse destaque ocorra positivamente para que sirva como um direcionamento para a carreira do candidato em longo prazo.

Tenha clareza sobre suas informações e objetivos

Por isso, é importante que o candidato tenha clareza sobre quais são os seus objetivos no mercado de trabalho atual; quais são os pontos positivos de sua trajetória até o momento da elaboração do seu currículo; quais são os pontos que querem melhorias, dentre outras análises.

Dessa forma, poderá direcionar a maneira como realiza a inserção das informações no documento, bem como também é uma maneira de se preparar para uma futura entrevista de emprego.

O destaque de seus dados pessoais

Sendo assim, é relevante que o candidato destaque os seus dados pessoais objetivamente, evitando excessos, como o número de contatos de recados muitos variados ou número de documentação pessoal, por exemplo.

O seu objetivo deve ser específico

O seu objetivo deve ser direto. Sendo assim, você pode informar o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando o nível hierárquico. Por exemplo: auxiliar de faturamento; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; gerente de projetos etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional deve ser descrita de maneira sucinta. Porém, você deve destacar pontos relevantes, considerando que a sua trajetória será melhor explorada durante um futuro processo seletivo. Cite as informações referente as empresas pelas quais passou, enfatizando o período de atuação e descreva as suas atividades de maneira resumida.

Escolaridade e cursos atuais

A sua escolaridade é outro ponto que será considerado dentro de um processo de recrutamento e seleção. Por isso, informe os cursos dos quais você possui certificados e dê detalhes sobre cursos em andamento; já que é interessante que a empresa saiba a previsão de término do seu curso em andamento e a modalidade de ensino, ou seja, se você estuda de maneira presencial ou online.

A ordem dos fatos

Não menos importante, deve respeitar a ordem cronológica inversa dos fatos, ou seja, destaque os dados considerando os mais atuais. Faça adaptações dessas dicas e eleve suas chances de alcançar os seus objetivos profissionais pela objetividade e coerência na construção do seu currículo.