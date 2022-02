É fundamental que o currículo seja construído dentro de um conceito dinâmico de informações direcionadas e sucintas.

Currículo: conceito dinâmico de informações direcionadas e sucintas

A construção do currículo deve ser sucinta para que o destaque ocorra de forma positiva. Por isso, é fundamental que o candidato saiba apontar – de maneira direta – os seus pontos fortes, de modo que possa destacar o seu currículo pela objetividade e coerência dos dados durante a sua elaboração.

Destaque seus pontos pessoais por meio da assertividade

Sendo assim, é pertinente que na construção das informações destaque seus pontos pessoais por meio da assertividade, evitando excessos. Por exemplo, não coloque dados de filiação ou números de documentos pessoais. Uma vez que, quando o currículo é construído com informações excessivas, ele pode ser descartado sem que seja analisado de forma total.

Tenha clareza quanto ao seu objetivo no mercado de trabalho atual

Além disso, também é relevante que o candidato tenha clareza quanto ao seu objetivo no mercado de trabalho atual. Sendo assim, insira uma área de atuação específica e considere o seu nível hierárquico.

Por exemplo: gerente de recrutamento e seleção; analista de contas a pagar; assistente de logística e estoque; auxiliar de faturamento; gerente de projetos; assistente de vendas; analista de atendimento ao cliente; auxiliar de departamento pessoal etc.

O candidato deve construir a sua narrativa naturalmente

Não menos relevante, o candidato deve construir a sua narrativa naturalmente durante uma entrevista de emprego, com base nos apontamentos feitos no seu currículo.

As informações sobre a sua trajetória profissional são extremamente relevantes

Por isso, as informações sobre a sua trajetória profissional são extremamente relevantes. Sendo assim, descreva suas atividades de forma sucinta, considerando os pontos fortes de suas vivências em seus empregos anteriores.

Dados pertinentes quanto à sua carreira acadêmica

Além disso, o candidato também deve informar quais são os cursos dos quais possui certificados; bem como, caso estude, deve informar detalhes pertinentes sobre o curso em andamento. Dessa forma, o seu currículo tende a ser um documento atrativo para que você possa explorá-lo positivamente durante uma futura entrevista de emprego.

É importante ao candidato que mantenha o seu LinkedIn atualizado

Também é importante ao candidato que mantenha o seu LinkedIn atualizado. Visto que a plataforma no mercado atual é uma ferramenta bastante utilizada para recrutamento e seleção de diversas empresas. Dessa forma, o candidato eleva as suas chances de sucesso no mercado de trabalho e direciona o seu objetivo profissional.