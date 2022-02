Você pode construir o seu currículo considerando o seu objetivo no mercado atual, dentre outros aspectos que sejam pertinentes a uma avaliação feita durante um processo de recrutamento e seleção.

Currículo: considerações importantes para a elaboração do seu documento profissional

O currículo do candidato precisa se destacar pela objetividade e coerência nas informações. Por isso, ao construir o seu currículo, você deve evitar excessos e direcioná-lo no mercado de trabalho, de modo que a sua aparência esteja agradável e as informações estejam organizadas.

Evite excessos e organize as informações

O currículo deve ser destacado pela clareza nas informações durante a sua construção. Dessa forma, poderá direcionar a sua narrativa durante uma entrevista de emprego. Haja vista que um currículo com muitas informações pode ser facilmente descartado. Principalmente, quando as informações não estão organizadas e o documento contém muitos erros ortográficos.

Dados pessoais

Sendo assim, evite excessos em todos os campos. Por exemplo, ao inserir as informações referentes aos seus dados pessoais, não coloque um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas ou diminutivas. Além disso, evite informar muitos telefones para contato, principalmente, telefones para recados, bem como, não coloque números de documentação pessoal.

Objetivo

O seu objetivo precisa de clareza. Por isso, coloque o seu cargo dentro da sua área de atuação e considere o seu nível hierárquico. Por exemplo: gerente de equipe de Call Center; analista de marketing digital; assistente de contas a pagar; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional deve ser informada de maneira direcionada. Sendo assim, é importante que você faça apontamentos e utilize termos que sejam pertinentes à sua área de atuação. Lembre-se de que o currículo é um documento que será melhor explorado em uma entrevista de emprego. Por isso, você não deve detalhar as situações de maneira concreta na elaboração do currículo.

Formação acadêmica

Sendo assim, você deve seguir essa mesma lógica para descrever suas informações acadêmicas, considerando cursos em andamento e cursos concluídos. Além disso, é importante que você respeite a ordem cronológica inversa das informações, considerando que o seu currículo deve começar sempre pelas informações mais atualizadas.

Mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado

Por fim, mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado. Visto que o Linkedin é uma plataforma de grande utilização para o recrutamento e seleção de várias empresas. Assim sendo, faça as devidas adaptações dos pontos citados e eleve suas chances de sucesso profissional no mercado de trabalho atual.