O seu currículo deve ser construído com base na sua trajetória profissional de maneira assertiva. Assim sendo, é importante que você foque nas informações para que o seu currículo atraia a atenção do profissional de recrutamento e seleção.

Currículo: destaque suas informações através da objetividade e da assertividade

O candidato pode buscar por uma nova posição, ainda que esteja trabalhando, ou pode buscar por uma recolocação profissional, no entanto, é necessário que direcione o seu currículo dentro do mercado de forma assertiva. Sendo assim, o destaque das suas informações deve ocorrer pela objetividade e assertividade. Além disso, você deve respeitar a ordem cronológica inversa dos fatos, quando da descrição dos acontecimentos.

Evite excessos na construção dos seus dados pessoais

Evite informar dados desnecessários dentro das suas informações pessoais, como o número de documentos ou dados de filiação, por exemplo. Além disso, é pertinente que você verifique seu endereço de e-mail para que ele transmita uma mensagem profissional, evitando palavras diminutivas ou ofensivas.

O seu objetivo deve ser claro e direto

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, você deve informar a sua área de atuação, considerando o seu cargo e sua hierarquia. Por exemplo: auxiliar administrativo; assistente de loja; analista de call center; gerente de equipe comercial etc.

Faça apontamentos relevantes na descrição de sua experiência profissional

A sua experiência profissional é um ponto de grande valia dentro do seu currículo. Por isso, coloque as informações referente aos seus empregos anteriores, considerando o seu período de atuação em cada empresa, e, de forma sucinta, descreva suas principais atividades.

Lembre-se de que o seu currículo será explorado futuramente numa entrevista de emprego. Por isso, você deve fazer apontamentos pertinentes, não sendo o momento de você construir uma narrativa de maneira integral.

Deve informar os dados relevantes sobre a sua trajetória acadêmica

Além disso, você deve informar os dados relevantes sobre a sua trajetória acadêmica. Sendo assim, informe cursos os quais você possui certificado e informe sobre cursos em andamento. Caso estude, é importante que a empresa saiba a previsão de término do curso e a modalidade do ensino, se EAD ou presencial.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Manter o seu Linkedin atualizado também faz parte do direcionamento de um currículo na era digital. Por isso, é importante que você atualize o seu perfil, corroborando os fatos inseridos no seu currículo em outras plataformas. Certamente, este cuidado fará diferença para que o seu currículo obtenha uma visualização positiva no mercado.