O currículo é uma apresentação da sua trajetória profissional até o momento de sua elaboração. Por isso, ele deve ser construído como um documento profissional dentro de um conceito abrangente que deve considerar seus objetivos e personalizar as informações principais.

Currículo: dicas para elaborar a apresentação da sua trajetória profissional

O destaque do seu currículo se dá pela objetividade e pela assertividade quando de sua construção. Por isso, é muito importante que você – na condição de candidato – organize a visualização do seu documento; bem como, faça análises quanto a coerência dos dados, dentre outros fatores, como optar por uma foto que transmita uma imagem profissional, evitando um ambiente muito pessoal como fotos em festas ou em viagens, por exemplo.

A objetividade dos seus dados pessoais é fundamental no currículo

Os seus dados pessoais devem ser destacados pela objetividade. Por isso, é fundamental que você não insira dados excessivos. Por exemplo, não coloque números de documentos ou muitos telefones para contato, já que o mais importante é que você esteja disponível nos principais contatos.

A clareza no seu objetivo

A informação sobre o seu objetivo deve ser clara e direta. Sendo assim, você pode falar sobre o seu nível hierárquico dentro da sua área de atuação atual. Por exemplo: gerente de franquias; assistente de vendas; analista de contratos; auxiliar de logística etc.

A descrição de sua carreira acadêmica

A descrição de sua carreira acadêmica requer assertividade e objetividade no seu currículo. Por isso, informe os cursos dos quais você possui certificados, bem como, é relevante que você informe dados atuais, caso você estude, principalmente, considerando a modalidade do seu curso em andamento e a previsão de término do curso.

Experiência profissional e os pontos relevantes

A sua história profissional é um ponto muito importante na avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, você deve falar sobre os pontos importantes de sua passagem por seus empregos anteriores, de modo que você possa explorá-los pessoalmente durante a entrevista de emprego.

Além disso, faça o uso de termos pertinentes a sua área de atuação e respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, já que o currículo deve priorizar sempre os dados mais atuais.

Atualize o seu LinkedIn e faça as adaptações dos pontos citados

Faça as devidas adaptações dessas dicas e eleve suas chances de alcançar o sucesso profissional no mercado de trabalho atual, considerando a necessidade de gerar uma visibilidade positiva no mercado atual. Além disso, atualize o seu LinkedIn e direcione os envios do seu currículo de modo assertivo.