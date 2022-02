O currículo deve ser construído de modo direcionado para que o candidato alcance vagas que sejam correlatas ao seu objetivo profissional. Para isso, é fundamental que o candidato obtenha clareza sobre os seus pontos positivos para que possa se colocar no processo seletivo de maneira positiva e orgânica.

Currículo: dicas para o candidato se destacar no mercado de trabalho atual

Decerto, o currículo é um atrativo fundamental no processo seletivo; já que é necessário que o candidato se direcione por meio da construção do seu documento para que possa receber o convite para uma entrevista de emprego correlata ao seu real interesse no mercado de trabalho atual.

Sendo assim, é fundamental que essa construção considere diversos fatores para que o candidato possa se destacar positivamente, considerando a concorrência no mercado de trabalho atual e a necessidade de que a visibilidade do currículo seja elevada de forma orgânica.

Dados pessoais

É fundamental que o candidato destaque os seus dados pessoais de maneira resolutiva, considerando que os dados estejam atualizados e evitando excessos.

Objetivo

A descrição do seu objetivo deve ser direcionada. Por isso, é relevante que coloque o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando o seu nível hierárquico atual. Por exemplo: analista de faturamento; gerente de equipe de vendas; auxiliar de logística; assistente de marketing digital etc.

Formação acadêmica

As informações sobre sua escolaridade devem considerar os cursos dos quais você possui certificados; bem como, caso você estude, é importante que informe os dados sobre o curso atual, como a modalidade de ensino e a previsão de finalização do curso em andamento.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional deve ser destacada de modo positivo. Por isso, faça apontamentos relevantes para que o seu currículo seja explorado posteriormente durante uma entrevista de emprego. Além de ser relevante que utilize palavras correlatas à sua área de atuação, também é fundamental que você construa o seu currículo considerando a ordem cronológica inversa dos fatos, destacando organicamente os últimos acontecimentos.

Organize o documento

A visualização do documento também é um fator bastante relevante, já que você deve destacar o seu currículo de forma resolutiva. Por isso, faça uma revisão ortográfica e evite inserir uma narrativa extensa.

LinkedIn

Não menos importante, na era digital você deve destacar o seu currículo no Linkedin, considerando que se trata de uma plataforma de grande visibilidade profissional. Adapte essas dicas e se direcione de maneira competitiva, considerando suas habilidades sociocomportamentais e técnicas, destacando-se positivamente no mercado de trabalho atual.